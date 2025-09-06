９月６日の阪神１１Ｒ・エニフＳ（３歳上オープン、ダート１４００メートル、ハンデ＝１４頭立て）は川田将雅騎手が乗った単勝１番人気のインユアパレス（牡４歳、栗東・須貝尚介厩舎、父パレスマリス）が、中団の外を追走すると、直線で一気に前をとらえて差し切った。通算１７戦５勝でオープンでは初勝利。１馬身３／４差の２着に３番人気のライツフォル（坂井瑠星騎手）が入り、さらに３馬身差の３着に２番人気のモズミギカタ