NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。DeNAは竹田祐投手を1軍登録しました。竹田投手はドラフト1位でDeNAに入団した期待のルーキー。プロ初登板となる8月16日の中日戦では、7回無失点で初勝利を手にすると、24日の巨人戦では6回1失点で自身2連勝。今季は2勝、防御率は0.69の成績です。6日は今季3勝目をめざし、ヤクルト戦に先発予定です。