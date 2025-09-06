お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。持ちギャグ「サンキュー！」について語った。「サンキュー！」と叫んで登場した尾形。パーソナリティーのサンドウィッチマンの伊達みきおは「堀内孝雄さんのものまねして入ってきた」とイジった。尾形は「孝雄さんとはちゃんと和解というか、許可取ってますから」と説明。富澤たけしが「