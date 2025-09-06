ロシアでは先月から、北朝鮮産のビールの輸入が始まり、スーパーの店頭に並び始めました。ロシアの業者は輸入拡大に意欲をみせていて、両国の経済的な結びつきが深まっています。ウラジオストクのスーパーの店頭に並んでいたのは、先月、ロシアの業者が輸入を始めた北朝鮮の「豆満江ビール」です。価格は日本円で300円弱で、業者によりますと、ロシアが北朝鮮からビールを公式に輸入するのは、これが初めてだということです。北朝