お笑いコンビ、サンドウィッチマン富澤たけし（51）が6日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。テレビで見たら、つい泣いてしまう芸人を実名告白した。今放送のゲスト、パンサーの尾形貴弘（48）が「最近会う人に、尾形って一生懸命でいいよなって言われるんですけど、面白いって言わないんですよ、みんな」と語り、不満を爆発させた。富澤が「俺もテレビ見てて、尾形が落とし穴