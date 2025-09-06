悠仁さまは両陛下に成年として挨拶をする「朝見の儀」に臨まれました。午後2時、燕尾服の正装姿の悠仁さまは宮殿・松の間で両陛下に成年として挨拶をする「朝見の儀」に臨まれました。悠仁さまは、天皇陛下に「成年皇族としての責務の重さを自覚し、さらに勉学にいそしむとともに経験を積み、これまで賜りました御恩にお報い申し上げたく存じます」とおことばを述べられました。堅い決意を頷きながら見守られた陛下。皇后さまとと