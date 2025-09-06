歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。明石家さんまの、薬を使わない健康法について明かした。番組では、和田が、さんまと年始にオーストラリア旅行をしたときに、ほとんど寝ないでしゃべり続けた翌日、ゴルフをラウンドしたエピソードを紹介。リスナーからの投稿された「さんまさんの体力の話をきいたら宇宙人ですね」との内容が紹介された。す