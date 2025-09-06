2026年北中米W杯の開催国の一つであるメキシコとの強化試合を翌日に控え、日本代表MF堂安律(フランクフルト)がメディアの取材に応じ、「チームとしてアジア最終予選で積み上げたものが、高いレベルの相手にどこまで通用するか。それを確認できる素晴らしいテストマッチになる」と試合の位置づけを語った。最終予選で積み上げてきたものとは、試合の中で相手の出方に合わせて修正をほどこしていく対応力だ。根本にあるのは「大