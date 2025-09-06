パリSGは5日、ルイス・エンリケ監督が鎖骨を骨折し、手術を受けることを発表した。クラブは公式サイトで「ルイス・エンリケ監督が金曜日に自転車事故に遭い、救急隊の治療を受けた後、鎖骨の骨折により手術を受けることになりました」と報告している。続けて「パリSGはルイス・エンリケ監督を面的にサポートし、早期の回復を願っています」と表明し、「クラブは近日中に詳細情報をお知らせします」と伝えた。