元AKB48メンバーでタレントの大家志津香がSNSに投稿した“意味深”な写真をめぐり、ファンがざわついている。大家は2007年、AKB48に加入し、2021年12月に卒業。現在はバラエティ番組などで活躍している。2024年4月には、俳優の岩田玲と結婚し、2025年7月に結婚式を挙げた。そんな大家が9月5日、自身のXに《友達の子のお洋服買いに来たただのでぶ》のコメントとともに、子ども服売り場に立つ1枚の写真を公開した。その写真