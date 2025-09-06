伊勢崎ボートの5日間開催、ナイターG1「第32回ムーンライトチャンピオンカップ」は、6日に4日目が行われている。3R発売中に、女子ボートレーサーの神里琴音（21＝福岡・128期）とガールズケイリン選手の河内桜雪（さゆき、22＝群馬・122期）のトークショーが、場内メインステージで行われた。2人は猛暑の中、涼しげな衣装で登場。ファンから声援を受けていた。神里は「伊勢崎は初めて。レース場の印象は…奇麗ですね！」とニ