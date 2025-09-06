「フィギュアスケート・木下グループ杯」（６日、関空アイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、「うたまさペア」こと吉田唄菜（２２）、森田真沙也（２１）組＝木下アカデミー＝は６２・８１点で６位スタートとなった。森田は「小さく滑ってしまった。その分、エッジワークや２人の距離感を大きくしすぎないように集中していた。それでもスコアが伸びなかったので、復習して次の大会につなげたい」と課