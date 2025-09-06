お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。りなぴっぴりなぴっぴは、ヒョウ柄の衣装にブーツ、ニット帽を合わせたコーディネートで登場。すらりとした美脚を見せながら笑顔でランウェイを歩き、先端ではピースサインを決めていた。TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から