巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が６日の中日戦（バンテリン）に「２番・中堅」で先発出場し、３回に１５号ソロを放った。０―４で迎えた３回に先頭打者として打席に立ったキャベッジは、相手先発・高橋宏の２投目、甘めのスプリットを捉えると、打球は右翼スタンド手前に叩き込まれる弾丸ライナーの本塁打となった。打った瞬間に確かな当たりを感じたキャベッジは確信歩きならぬ、?確信立ち?。打球がスタンドに吸い込