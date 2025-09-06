ドジャースの大谷翔平投手（３１）の緊急登板も報われず、５日（日本時間６日）の敵地オリオールズ戦に１―２でサヨナラ負け。痛恨の４連敗を喫した後のド軍ロッカーの重苦しい雰囲気を地元紙が詳細に報じた。先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴え登板を回避。ドタバタ劇の末、大谷が緊急登板し４回途中無失点に抑えた。だが同点の９回、守護神スコットが被弾。パイレーツ戦でのスイープから４連敗となった。地元「Ｌ