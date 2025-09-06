◆パ・リーグ西武―ロッテ（６日・ベルーナドーム）【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（三）上田、４（一）ソト、５（二）藤岡、６（捕）佐藤、７（指）アセベド、８（右）山本、９（遊）小川、▽投＝サモンズ【西武】１（中）西川、２（三）平沼、３（右）外崎、４（一）ネビン、５（左）渡部聖、６（二）山村、７（捕）古賀悠、８（指）セデーニョ、９（遊）滝沢、▽投＝渡辺