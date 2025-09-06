双子を妊娠中のタレント・中川翔子が６日に自身のインスタグラムを更新。出産に向け、ラストスパートの準備に向かっていることを報告した。「ついに３４週に突入しました」とつづり、「お腹張りやすいから本当に安静にするしかないから家事も控えてもうひたすらおとなしくゲームします今日は」と近況を報告。「まだお腹にいてくれたのむがんばれ双子、、！」という子どもへのエールとともに「名前書く書もとどいたから名前マジ