6日の札幌10R・札幌スポニチ賞（芝1200メートル）は4番人気サウンドモリアーナ（牝3＝武英、父ミッキーアイル）が抜け出し、1勝クラスから連勝を飾った。スタートを決めて好位に取りつくと、抜群の手応えで直線へ。最後は内モジャーリオとの叩き合いとなり、首差競り勝った。キャリア9戦目で初の芝レースだったが、鞍上の武豊は「状態は良さそうでしたし、芝は全く問題なかったですね。芝、ダートのどちらでもいいですね」と太