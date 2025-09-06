プロ野球のオリックス―日本ハム戦が６日、京セラドーム大阪で行われ、試合前の始球式に災害救助犬のオーストラリアン・シェパード「アッシュ」（雌、７歳）と、災害救助犬訓練士の中野汀彩（なぎさ）さん（２７）（大阪府交野市）が登場した。大阪に明るいニュースを届けた大阪府民が登板する「なにわＨＥＲＯ特別始球式」として実施した。アッシュは今年６月にトルコで開かれた災害救助犬の技能を競う世界大会に日本代表の一