芸能人の結婚などで話題になる「年の差婚」。もちろん芸能人に限った話ではない。書店員の鶴岡法斎さん（51歳）とAV監督の野崎あんにんさん（32歳）夫婦の年の差は、19歳。「結婚は諦めていた」という夫と、「結婚願望は強くなかった」という妻がどうやって出会ったのか。年の差婚ならではの夫婦円満の秘訣と結婚観を聞きました。◆年齢を聞き「加護ちゃんより年下」と衝撃――19歳差でご結婚。まずどうやってお付き合いに至ったの