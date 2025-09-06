元セクシー女優でフリーライターの「たかなし亜妖」が、自身の経験や周囲の業界人から聞いた話をもとにお届けする連載コラム。2016年に「ほかにやることがなかったから」という理由でセクシー女優デビュー。女優生活2年半で引退を決意し、ライターへ転向。現在はメディア出演も積極的に行っている。◆批判よりも“過度な擁護”が女優を苦しめる理由セクシー女優のメディア進出が活発となり、公の場に現れる女優たちが増えた。