プロ野球・ロッテは益田直也投手の状態について発表。メディカルサイドによると、今季中の1軍復帰は厳しいと見込まれていることがわかりました。ここまでチームの守護神として腕を振ってきた、プロ14年目を迎えた35歳の益田投手。今季もすでに5セーブを記録し、通算250セーブの偉業達成まであと「2」と迫っていました。しかし8月19日の楽天戦では、1点リードの9回に登板すると同点打を浴び、2試合連続の救援失敗。その翌日には抹消