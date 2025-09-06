日本ハム、阪神で活躍した今成亮太氏（37）が6日、大阪松竹座で初日を迎えた舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（14日まで）の囲み取材に出席した。コロナ禍で甲子園の夢が絶たれた元高校球児が昭和17年にタイムスリップし、戦争のため甲子園大会が中止となった若者たちと“幻の甲子園”を目指す青春ストーリー。STARTO ENTERTAINMENTの藤井直樹（24）と関西ジュニアの岡〓彪太郎（21）が主演を務め、今成氏が