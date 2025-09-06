捕手2人を欠く緊急事態でバーンズの電撃復帰はあるのか(C)Getty Imagesドジャースが現地時間9月5日、敵地でのオリオールズ戦に1−2で敗れ、4連敗となった。1−1で迎えた9回にタナー・スコットが登板。二死からサミュエル・バサロに右中間へサヨナラ本塁打を浴びてしまった。【動画】緊急登板の大谷翔平オリオールズ打線相手に三振を奪うシーンチームはこれで悪夢の4連敗となったが、それ以上に気になるのが、今後の捕手事情