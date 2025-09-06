滝汗をかきながら、マウンドで全力投球を続けた大谷(C)Getty Images「誰かがふざけているのかと思った」（米紙『Baltimore Sun』より）オリオールズを率いるトニー・マンソリーノ監督も思わず苦笑いを浮かべる緊急決定だった。【動画】緊急登板の大谷翔平オリオールズ打線相手に三振を奪うシーン現地時間9月5日、敵地でのオリオールズ戦にドジャースの大谷翔平は「1番投手兼DH」で先発。予定を前倒ししてのスクランブル登板