NPB(日本野球機構)は6日の公示を発表。阪神は門別啓人投手と桐敷拓馬投手を登録し、島本浩也投手と石黒佑弥投手を抹消しました。門別投手は8月11日に抹消されて以来の再昇格。前回昇格時は2試合に登板し、2戦目では1回を無失点と落ち着いた投球を披露していました。同じく登録となった桐敷投手は8月27日以来の再昇格。抹消前の3試合はいずれも無失点としていました。代わって抹消となった島本投手は4日の中日戦の7回途中でマウンド