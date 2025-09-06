「今はとにかく燃え尽きた、やりきったな、という達成感にあふれています!夏のいろんな魅力を満喫できた一日になりました」【写真】行けた人が羨ましい！大盛り上がりだった辰巳ゆうとフェスそう言ってすがすがしい笑顔を見せたのは、“演歌の王子様”辰巳ゆうと。夏をテーマにした『辰巳ゆうとフェスティバル〜運命の夏祭り〜』は昼・夜の2回公演。「僕の人生ですごく大きな経験でしたね」自身の曲はもちろん、北島三郎か