三菱自動車が、2021年に生産を終了した四輪駆動車、「パジェロ」の新型モデルを遅くとも来年度中に発売する方針であることがわかりました。関係者によりますと、パジェロの新型車はタイで生産しているパジェロスポーツをベースにするということで、ディーゼルエンジンを搭載し、現状では日本のみでの販売となる見込みです。トランプ政権による関税措置の影響で、自動車メーカー各社はアメリカ市場で厳しい対応を迫られています。三