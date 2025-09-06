2軍で再調整中のロッテ・益田直也投手（35）が上半身のコンディション不良の状態が続いており、今季中の復帰が難しい状況であることが分かった。球団広報担当者がメディカルサイドによる見解として明かした。益田は8月17日のソフトバンク戦、19日の楽天戦と2戦連続で救援に失敗。翌20日に出場選手登録を抹消された。通算250セーブまで、あと「2」としているが、名球会入りの条件となる大記録の達成は来季に持ち越しとなる見込