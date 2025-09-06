「札幌２歳Ｓ・Ｇ３」（６日、札幌）後方でじっくりと脚をためた１番人気のショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝）が、大外から力強く抜け出してデビュー２連勝で重賞初制覇を飾った。騎乗した池添はこの勝利でＪＲＡ重賞１００勝達成。２着はマイペースで逃げた１０番人気のジーネキング。３着には武豊騎乗の牝馬で４番人気のスマートプリエールが入った。勝ち時計は１分５０秒６（良）。須貝師は昨年のマジックサンズに続