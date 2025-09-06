【モデルプレス＝2025/09/06】インフルエンサーのMINAMI、YouTuber・さくら、タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」※ABEMAで独占無料生中継）に出演した。【写真】辻ちゃん長女、人気インフルエンサーとランウェイhttps://twitter.com/modelpress/status/1964217610163409239◆