9月6日、韓国の人気ユーチューバー「デドソガン(大図書館)」の訃報が伝えられた。【関連】自宅で亡くなったまま発見…2日前にイベントに登場したばかり「大図書館」（本名ナ・ドンヒョン）は、2010年代初頭に活動を始めた韓国の第1世代インターネット配信者であり、YouTubeゲーム配信の先駆者として評価されている人物だ。彼のニックネームであり芸名となった「大図書館」は、ゲーム『シヴィライゼーション5』に登場する世界遺産・