【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。パフォーマンス後には囲み取材に応じ、日本での思い出や、グループのファッションリーダーについて答えた。【写真】ILLIT、美脚際立つミニ丈衣装姿で取材会登場◆ILLIT、日本での思い出は？日本での思い出