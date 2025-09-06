新「大きなハイエース」登場トヨタのオーストラリア法人は2025年8月28日、商用バン「ハイエース」の新たな改良モデルを発表しました。ハイエースは1967年の誕生以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、アフリカ、中南米など世界約150か国で販売されている商用車です。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新”「大きなハイエース」を画像で見る（33枚）積載性を重視した合理的なパッケージと高い信頼性が支持され、貨物