◆卓球ノジマＴリーグ（６日、大阪・池田市五月山体育館）女子で首位の日本生命が今季ホーム初戦で同５位のトップ名古屋に３―１で今季４勝目（１敗）を飾った。勝ち点「１３」に伸ばし、首位をキープ。第１試合のダブルスで笹尾明日香、麻生麗名組が２―０で快勝し、第２試合のシングルスは１７歳の面手凛が小塩遥菜に２―３で惜敗。１勝１敗で迎えた第３試合に主将の早田ひなが登場。世界ツアー参戦のため約１か月ぶりの出場