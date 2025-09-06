◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（６日・バンテリンドーム）巨人の高梨雄平投手が３番手で登板し、１回１安打無失点だった。３―４の５回に登板。この回の先頭・加藤を一邪飛。代打・辻本には左翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、岡林、田中を中飛に打ち取って無失点に抑えた。高梨はこれが５月１４日の広島戦（マツダ）以来の１軍のマウンドとなった。