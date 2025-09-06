Ｊ１のＧ大阪は６日、大阪・吹田市内のグラウンドで約１時間半練習を公開した。この日、ＡＣＬ２で使用されるボールを使ってトレーニングが行われた。チームは１７日に、パナソニックスタジアム吹田で東方（ホンコン・チャイナ）との初戦を迎える。ナムディンＦＣ（ベトナム）、ラーチャブリーＦＣ（タイ）と同グループに入り、ＭＦ安部柊斗は「勝たないといけないグループに入っていると思う。全勝してグループ突破というとこ