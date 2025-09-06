◆秋季高校野球富山県大会▽１回戦富山・雄山９―１新川・ＡＯＩＫＥ＝７回コールド＝（６日、砺波）秋季富山県大会が開幕し、今年４月に創部した通信制高校のＡＯＩＫＥは、新川と連合チームを組み、１―９の７回コールドで富山・雄山に完敗した。連合チーム同士の対戦となったが、初回に先発投手と守備が崩れ４四死球、２安打、１失策などで３失点。２回からは右腕、各川旬時（おのがわ・しゅんと、１年）が登板したが、５