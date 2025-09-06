こんにちはスタイリストの大日方です。スパッツがレギンスと呼ばれて再流行したように、ファッションの世界では今までと違った名前で呼ばれるとまたそのアイテムが流行します。記憶に新しいところだと、ベストがジレと呼ばれるようになって再流行しましたよね。遠赤外線の輻射を利用した衣類は近年ババシャツからリカバリーウェアと呼び方が変わって、大ヒットしています。呼び名が変わると印象が変わって、新しくて素晴らし