マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が6日、神戸市内で地元高校生とのトークセッション「イチロー×KOBE」に登壇した。今年の日米の野球殿堂入りと、阪神大震災から30年の節目に市側が働きかけて実現。事前に選ばれた市内の高校3年生6人からの、さまざまな質問に答えた。「人生で最大のピンチは？」との問われると、高2の春に交通事故に遭い、その影響でイップスになったことを挙げて「プロ野球選手