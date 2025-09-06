「来場者2025万人達成記念セレモニー」で、来場者に贈られた公式キャラクター「ミャクミャク」などの記念品日本国際博覧会協会は6日、大阪・関西万博会場で「来場者2025万人達成記念セレモニー」を開催した。運営スタッフなど関係者を含めた累計で、今年の西暦と同じ「2025」万人に到達したとしている。このうち5日までの一般来場者数は計約1743万人（速報値）。式典では、2025万人目の来場者として、大阪府枚方市の大学院生徳