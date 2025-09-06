主食用米に占める高温耐性品種の割合と作付面積猛暑に強い高温耐性品種のコメが作付面積に占める割合が、2024年産は全国で16.3％に達したことが6日、農林水産省への取材で分かった。うち10県は3〜5割に上った。面積ベースでは7年で2倍超に拡大。温暖化が厳しくなる中でも収穫量を確保できるため農家のメリットは大きく、コメ価格の安定にも寄与しそうだ。23年産に高温障害が発生して流通量が低下し、コメ不足と価格急騰を招いた