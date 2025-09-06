広瀬すず（27）が6日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた主演の日英合作映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）公開記念舞台あいさつで「死ぬと思った」と口にした。「遠い山なみの光」は、ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロ氏（70）の、1982年（昭57）の長編デビュー作の映画化作品で、同氏が生まれた50年代の長崎と80年代の英国が舞台。広瀬が演じた主人公の悦子は、長崎在住時代に原爆を経験し戦後、英国に渡る。