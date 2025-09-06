AYA（アヤ）世代（15〜39歳）のがん患者の交流会が会場（東京、大阪、福岡）とオンラインで開かれた。患者と医療者、支援者らでつくるAYAweek2025実行委員会の主催。「自分らしさ」をテーマに、がんと向き合うことへの悩みをそれぞれが明かし、自分らしい生き方への思いを語った。【写真】「神様いいかげんにして…」４度のがんを告知された72歳女優入学後に急性リンパ性白血病を発症した大学生の20代男性は、気持ちの整理が追