The Love Experimentが、新曲「Who’s Gonna Save the World (feat. J. Hoard)」を9月5日に配信リリースした。 （関連：ジョルジャ・スミス、涙を誘うソウルからフロアを踊り狂わすアンセムまで大充実の初単独来日公演） 同楽曲は、Chance the Rapper「No Problem」の作詞でグラミー賞を受賞し、ニューヨークのジャムセッション『The Lesson』のホストバンドでボーカリストも務め