¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½³ÚÅ·¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¤¬Ãæ±Û¤¨Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó2»àÆóÎÝ¡£·ª¸¶¤Ï³ÚÅ·ÀèÈ¯¤ÎÁñ»Ê¹¯À¿¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·øÊý¸þ¤ÎÂçÈôµå¤Ë¡£³ÚÅ·Ã¤¸ÊÎÃ²ð¤¬Êáµå¤Ç¤­¤º¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÏÀ¸´Ô¤·¡¢·ª¸¶¤â»°ÎÝ¤ØÅþÃ£¤·¤¿¡£·ª¸¶¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÀ¤¤µå¤òÄê¤á¤Æ¿¶¤êÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤ÏÂ¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¤â¤¤¤¤