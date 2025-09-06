アメリカの宝くじの当せん金額が過去2番目に高い18億ドル、日本円でおよそ2600億円となり、全米で話題になっています。「パワーボール」と呼ばれるアメリカの宝くじは、1回2ドルからの掛け金で6つの数字を選び、全て的中すれば1等に当せんとなります。抽選は週に3回行われますが、41回連続で当せん者が出ず、賞金の繰り越しが続いていて、1等賞金の予想額が18億ドル、日本円でおよそ2600億円と過去2番目に高い金額にまでふくれあが