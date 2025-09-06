歌手の和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。大御所女優とのエピソードを明かした。和田は女優・浅田美代子と先日電話をしたという話から「もう昭和の話ばっかり。美代子、希林ちゃんとも仲良かったからね、希林ちゃんの話とか」と樹木希林さん（18年死去）の話題になったと言い「希林ちゃんの家でも美代子に会ったりしてるし」と振り返った。