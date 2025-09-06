「女子ゴルフ・ゴルフ５レディース・第１日」（６日、ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝パー７２）悪天候のため２ラウンド、３６ホールに短縮された１ラウンド目で、アマチュアの中沢瑠来（２２）＝埼玉栄高卒＝が前半を５バーディー、後半は１イーグル、２ボギーでまとめ、ホールアウト時点で首位と３打差と、好位置につけた。前週のニトリ・レディースも初日２位だったが、決勝の２ラウンドでスコアを崩し、５０位となっていたが