きょう午前、神奈川県藤沢市の江の島で男女2人が溺れ、病院に運ばれました。2人は意識不明の重体です。【写真を見る】「助けてという声が聞こえた」神奈川・江の島の岩場付近で男の子と女性が溺れ意識不明の重体遊泳禁止エリアで救助午前11時半ごろ、藤沢市・江の島の岩場近くで「海で人が溺れている。助けてという声が聞こえた」と110番通報がありました。警察などによりますと、男女2人が岩場近くで溺れていたということで、消